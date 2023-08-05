Спиртное, сауна. Нарушения в детских лагерях выявили прокуроры в Костанайской области

По поручению Генерального Прокурора прокуратурой области проводятся комплексные проверки в деятельности детских лагерей.

Проверкой охвачены вопросы соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав детей, противопожарной безопасности и санитарного благополучия.

Предварительными результатами проверки в детских лагерях установлены лекарства и продукты питания с истекшим сроком хранения, несоответствие перспективного меню действующему законодательству, наличие травмоопасных зон для детей на территории детского лагеря, результаты исследования смывов показали бактерии группы кишечной палочки. В комнате администрации одного из детских лагерей обнаружены спиртные напитки.

Кроме того, на территории детского лагеря обнаружены помещения с бильярдным столом, сауной и раздевалкой.

Проверка прокурорами продолжается, по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры.



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