Спиртное, сауна. Нарушения в детских лагерях выявили прокуроры в Костанайской области

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По поручению Генерального Прокурора прокуратурой области проводятся комплексные проверки в деятельности детских лагерей.
Проверкой охвачены вопросы соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав детей, противопожарной безопасности и санитарного благополучия.
Предварительными результатами проверки в детских лагерях установлены лекарства и продукты питания с истекшим сроком хранения, несоответствие перспективного меню действующему законодательству, наличие травмоопасных зон для детей на территории детского лагеря, результаты исследования смывов показали бактерии группы кишечной палочки. В комнате администрации одного из детских лагерей обнаружены спиртные напитки.
Кроме того, на территории детского лагеря обнаружены помещения с бильярдным столом, сауной и раздевалкой.
Проверка прокурорами продолжается, по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры.