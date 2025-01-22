В 2014 году мошенники оформили автокредит на лицо с особыми потребностями. Установлено, что потерпевший является лицом с инвалидностью с детства и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Злоумышленники, воспользовавшись психическим заболеванием, доставили потерпевшего в столицу из Костанайской области и обманным путем оформили на него автокредит в размере 5 млн тенге.
Прокуратурой района Есиль в суд подан иск о признании потерпевшего по уголовному делу недееспособным.
Решением суда иск удовлетворен.
При содействии прокуратуры десятилетняя задолженность по кредиту списана в полном объеме.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление.
Вопрос защиты прав социально-уязвимых слоев населения находится на постоянном контроле прокуратуры столицы.