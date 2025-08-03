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Списание долгов стало доступнее. Сколько казахстанцев воспользовалось услугой

— Сегодня, 21:17
Изображение для новости: Списание долгов стало доступнее. Сколько казахстанцев воспользовалось услугой

Фото Н.Луговской/alau.kz

С 2023 года в Казахстане действуют процедура банкротства физических лиц. Она была упрощена, и теперь даже старые долги стало проще «списать». Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Процедура банкротства позволяет казахстанцам избавиться от долгов, которые стали слишком большой финансовой нагрузкой – на их оплату уходит большая часть доходов, а сумма общей задолженности зачастую превышает стоимость активов и имущества заемщика.

Как сообщает Telegram-канал Комитета государственных доходов РК, всего с 1 марта 2023 года поступило свыше 270 тыс. заявлений, из которых абсолютное большинство – 262 тыс. – относятся к внесудебному банкротству, а остальная часть рассматривалась в рамках судебного банкротства.

При этом 73% заявок были отклонены. Основные причины: наличие имущества, неподходящая под условия банкротства сумма долга, а также отсутствие урегулирования.

Однако эта процедура была значительно упрощена, а новые изменения теперь могут помочь большему числу казахстанцев:

  • сокращен перечень документов – заявителям легче оформить заявку;
  • информация о долге поступает из кредитных бюро – также облегает сбор данных для должников, а услугу можно оформить в один клик;
  • не нужно урегулировать долги по займам до 01 января 2025 года – такая мера начнет действовать с сентября 2025 года, что позволит добиться списания даже по старым долгам;
  • долги списываются, даже если не отражены в кредитной истории.

Как сообщают в КГД, в итоге более 34 тыс. казахстанцев избавились от долгов.

«КГД продолжает работу над расширением доступа граждан к процедурам банкротства и восстановлению платежеспособности», – отмечается в источнике.

Автор: Марк Мауленкулов



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