Списание кредитов казахстанцев: вице-премьер рассказала о единственном механизме

Могут ли казахстанцы рассчитывать на списание кредитов? На этот вопрос ответила заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Тамары Дуйсеновой, списание будет проводиться исключительно в рамках процедуры банкротства физлиц.

Как отметила вице-премьер, раньше в нашей стране не существовало законодательной основы для списания кредитов. В этом году появилась и это банкротство физических лиц. Уже более 6 тысяч казахстанцев признаны банкротами и им списали долги.

«По ним вопрос решен, и дальше эта процедура будет продолжаться. Вся работа будет идти в рамках законодательства и по тем регламентам, которые рассмотрены», — проинформировала Дуйсенова.

Вместе с тем не все должники имеют сегодня возможность воспользоваться банкротством. На это в ходе заседания правительства обратил внимание премьер-министр Алихан Смаилов.