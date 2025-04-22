Финансовые сложности могут случиться с каждым. Ипотека, кредиты, рассрочки — когда обязательств становится слишком много, справляться с ними становится всё труднее. В такие моменты люди часто ищут быстрые решения, надеясь выбраться из «кредитной кабалы» как можно скорее. Этим и пользуются мошенники, предлагая якобы действенные схемы по избавлению от долгов, но на деле человек теряет деньги и может оказаться в ещё более тяжёлой ситуации.

Какие схемы обмана используют мошенники и как не попасться на их удочку рассмотрим вместе с Fingramota.kz.

Псевдоюристы и антиколлекторы

Один из популярных способов финансового обмана — звонки от мошенников, представляющихся юристами, адвокатами или «антиколлекторами». Они обещают помочь «законно избавиться от долгов», аннулировать кредитные договоры или признать их недействительными. В разговоре злоумышленники используют юридические термины, ссылаются на несуществующие статьи закона и утверждают, что банк нарушает права клиента, начисляя «незаконные» проценты. Их цель — вызвать доверие и убедить человека оплатить услуги.

После согласия клиента мошенники требуют предоплату — от 50 000 до 500 000 тенге. Взамен отправляют шаблонные документы, не имеющие юридической силы, например, письмо с просьбой пересмотреть договор. Часто они также убеждают прекратить выплаты по кредиту, уверяя, что «вопрос уже решается». В итоге, получив деньги, они исчезают, а клиент остается с просрочками, пенями и испорченной кредитной историей.

Всегда проверяйте, с кем вы имеете дело — просите документы, удостоверяющие личность и профессиональный статус специалиста. Не соглашайтесь на оплату услуг без официального договора.

Мошенничество под видом «госпрограмм» по списанию долгов

Мошенники всё активнее используют современные технологии для обмана граждан. Один из наглядных примеров — поддельные видеоролики с участием якобы известных личностей, экспертов или руководителей компаний, в которых якобы объявляется о запуске госпрограмм по списанию долгов или о новых ипотечных инициативах. Эти видео распространяются через платную рекламу, в том числе на YouTube, и показываются в перерывах между роликами. К видео прикрепляют ссылку на фальшивый сайт, стилизованный под официальный госпортал. Посетителям предлагают пройти «регистрацию», указав ИИН, номер удостоверения, телефон, адрес и другие личные данные. Далее события развиваются по двум сценариям: либо человеку предлагают оплатить «госпошлину» или «сервисный сбор», либо ему звонят «консультанты», обещают помощь и требуют оплату за услуги. После получения денег мошенники исчезают. При этом все собранные данные могут быть переданы третьим лицам и использованы в новых мошеннических схемах.

Всегда проверяйте информацию о запуске государственных программ через официальные сайты госорганов и их страницы в социальных сетях. Не вводите свои персональные данные на сомнительных или незнакомых ресурсах, даже если сайт выглядит как государственный. Помните, что государственные органы не требуют предоплаты за участие в социальных или ипотечных программах.

«Волшебные» документы для списания долгов

Мошенники всё чаще используют популярные онлайн-платформы — OLX, Telegram-каналы и социальные сети — для распространения объявлений о продаже так называемых документов, которые якобы позволяют полностью списать все долги.

В описании такие объявления выглядят убедительно: «заявление на полное списание долгов», «иск в суд для отмены займа» и т. п. Злоумышленники ссылаются на кодексы, решения госорганов, Генеральную прокуратуру и даже Верховный суд, чтобы создать иллюзию официальности. Мошенники говорят потенциальным жертвам, что они недостаточно знают законы, утверждая, что якобы есть «лазейки», о которых финансовые организации «специально умалчивают».

Доверчивые граждане приобретают подобные документы, отправляют их в банки или МФО и уверены, что вопрос закрыт. Однако такие шаблоны не имеют никакой юридической силы, и финансовые организации их не принимают. В результате обязательства по кредиту остаются, а просрочки продолжают накапливаться.

Что делать? Не доверяйте объявлениям, обещающим «мгновенное списание долгов» через шаблонные документы. Помните, что юридически значимые обращения оформляются по установленным правилам и подаются по официальным каналам. Решение финансовых проблем возможно только поэтапно — через диалог с кредитором, рефинансирование, реструктуризацию или досрочное погашение.

Фальшивая помощь в оформлении банкротства

В Казахстане действует процедура внесудебного банкротства физических лиц, которую можно оформить самостоятельно и бесплатно на портале egov.kz. Однако не все граждане готовы заниматься этим самостоятельно или знают об этой услуге — особенно пожилые, и охотно откликаются на помощь «посредников». Этим и пользуются мошенники.

Злоумышленники представляются «юристами по банкротству» и обещают оформить всё быстро и «без вашего участия». Они запрашивают предоплату, якобы за сопровождение процедуры. При этом убеждают, что от клиента требуется минимум усилий. Иногда мошенники, видя, что клиент еще не готов им поверить, предлагают «поработать» бесплатно, и отправляют ему фиктивные отчеты, чтобы показать, что они «заняты процессом», а получив деньги, исчезают без следа.

Важно понимать: внесудебная процедура банкротства требует подтверждённых личных данных, именно поэтому она проводится только через портал egov.kz с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая содержит необходимую информацию.

Что делать? Оформляйте процедуру банкротства самостоятельно на www.egov.kz — это бесплатно и не требует посредников, вся необходимая информация и пошаговая инструкция доступны на портале.

Помните: доверенность — это не просто формальность, а юридический инструмент, который даёт другому лицу право действовать от вашего имени. Не передавайте его в чужие руки.

Как уберечь себя и близких от финансового мошенничества

1. Всегда проверяйте информацию через официальные источники — сайты государственных органов, банки, eGov.kz и др.

2. Не передавайте ИИН, номер удостоверения личности, данные банковских карт и ЭЦП третьим лицам.

3. Не поддавайтесь на громкие обещания и «легкие решения» — бесплатное списание долгов, аннулирование кредитов и т.п.

4. При любых сомнениях консультируйтесь с юристами, а не с посредниками.

5. Используйте только официальные каналы для оформления финансовых и юридических процедур.

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Источник: https://fingramota.kz/ru/post/pomogu-spisat-dolgi-kakie-shemy-ispolzuyut-moshenniki-dlya-obmana-grazhdan

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