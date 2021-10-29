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Списки детей, чьи родители желают вакцинировать ребёнка препаратом Pfizer, начали собирать в Костанае

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Уже сегодня в области ведутся подготовительные работы к предстоящей вакцинации детей от 12 лет, беременных и кормящих женщин, а педиатры, акушеры гинекологи и прививочные медсестры будут проходить специальное обучение. Об этом сегодня рассказали на брифинге представители костанайского облздрава и департамента санэпидконтроля.

В Костанайской области на сегодня получают лечение от коронавирусной инфекции 465 детей, при чем 10 из них проходят лечение в больнице. Такую информацию на брифинге озвучила заместитель руководителя облздрава. Тем временем в регионе полным ходом идет подготовка к предстоящей вакцинации детей от 12 лет, беременных и кормящих женщин препаратом Pfizer, который предположительно должен поступить в область в ноябре.

«Сначала у нас прошел уровень областного обучения, как управление здравоохранения, так и территориальные департаменты санэпидконтроля. Дальше у нас будет обучение на районных уровнях, то есть мы получается будем масштабно обучать, так как это дети у нас будут обучаться педиатры, акушеры гинекологи так и врачи ВОПы, также будет обучение среди прививочных медсестер»,- говорит заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела Бексултанова.

Анжела Бексултанова в очередной раз отмечает, что вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей. Кстати, уже сейчас в школах области проводится опрос родителей на предмет их согласия или не согласия делать прививку от коронавируса своему ребенку.

«Мы совместно собирались 3 представителя, должностные лица в лице управления здравоохранения, управления образования и департамента санэпидконтроля. В настоящий момент в управление образования переданы информированные согласия, каждый медицинский работник, школьная медсестра в настоящий момент будет отрабатывать совместно с педагогами, данные информированные согласия отдаются педагогу, который соответственно предоставит это каждому родителю, для того чтобы он подписал или отказался»,- отмечает Бексултанова.

Согласно постановлению главного санитарного врача, в методических рекомендациях указано, что вакцинация детей будет организована в школах. После того, как в область поставят вакцину, и будут сформированы списки, в учебные организации будут выезжать бригады для вакцинации детей от коронавирусной инфекции.

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