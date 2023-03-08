Списки многодетных матерей пополнили 40 женщин Костанайской области

В преддверии 8 марта глава региона наградил их подвесками «Күміс» и «Алтын» алқа.

Поздравляя дам с праздником, он отметил, что в нашей стране созданы все условия для поддержки женщин и женских инициатив.

У жительницы Костаная Зарины Кембаевой шестеро детей. Сегодня ее награждают подвеской «Күміс алқа». Многодетная мама отмечает, что в их семье самое главное — любовь, взаимопонимание и забота. Именно эти качества она пытатается привить своим детям. Женщина называет себя счастливой мамой. Но признается, без помощи было бы не просто.

«Я хочу поблагодарить свою семью за помощь. Мне очень помогают в воспитании детей родители мужа и сам муж. Без их поддержки было бы сложно, конечно. Старшему нашему ребенку — 11 лет, а самые младшие у нас близнецы им 1 год и 2 месяца. Я люблю свою семью и уверена, что у нас получится воспитать их правильно, достойно»,- говорит многодетная мама Зарина Кембаева.

А вот Райхан Бутрина на награждение приехала из села Адаевка Камыстинского района. Женщина работает помощником воспитателя в садике. В семье у Райхан Бутриной шестеро детей. Пятеро девочек и один мальчик. Сегодня она в списке награждаемых подвеской «Күміс алқа». Женщина отмечает, что у неё очень дружная семья, дети во всем ей помогают.

«Приходится по-разному, бывает тяжело. Помощь со всех сторон. Кто чем может, кто как может. Мы с супругом работаем.

6 детей,самой старшей — 15 лет. Младшей -2,5 года»,- говорит многодетная мама Райхан Бутрина.

В списке награждаемых подвесками Күміс алқа и Алтын алқа — 40 женщин из разных районов и городов области. Поздравил и наградил многодетных матерей глава региона. Он отметил, что в Костанайской области более шести тысяч женщин уже награждены этими подвесками.

«На самом деле, образ современной казахстанской женщины он многогранен. Женщина- политик, женщина — предприниматель, женщина- общественный деятель, и многое, многое другое. Конечно же, главной миссией остается сохранить тепло родного очага»,- говориит аким области Кумар Аксакалов.

Зал «Жастар сарайы» был полностью заполнен представительницами прекрасного пола из разных организаций и районов области. Для них сегодня творческие коллективы областной филармонии подготовили насыщенную концертную программу.

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