Информацию распространила пресс-служба «Костанай-Су».

В связи с плановой заменой запорной арматуры по адресу: ул. Рабочая 168, ул. Рабочая 178, будет прекращена подача питьевой воды 10 января 2025 года с 9.00 часов до 22.00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Рабочая 166, 168, 170, 170а, 174, 176, 176А, 176Б, 176/4, 174А, 178/1, 178, 180, 182.

ул. Шипина 157, 159, 161, 167, 165, 176

Соц объекты:

Торговый дом «Тенгри»: ул. Рабочая 182А.

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