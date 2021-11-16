Список мест, где в Костанайской области можно получить вакцину Pfizer

Вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет, а так же беременных и кормящих женщин началась в Казахстане.

Одними из первых прививку «Комирнати» от «Пфайзер» получили жители Алматы. Отправлена она и по всем остальным регионам страны. Вакцинировать студентов и школьников, в минздраве считают задачей важной. Потому как в сентябре был зарегистрирован всплеск заболеваемости коронавирусной инфекции в организациях образования.

«Зарегистрирован 22021 случай коронавирусной инфекции, что составляет -0,6% от общего числа учащихся. Установлено более 160 тысяч контактных, из них у 1409 установлен положительный результат. В октябре, по сравнению с сентябрем, отмечается снижение заболеваемости среди школьников в 1,2 раза. В первой четверти были отправлены на карантин 15 смен и 12304 класса»,-сообщил Алексей Цой.

Вакцинировать студентов и школьников будут на местах, то есть непосредственно в организациях образования. И это не должно вызывать опасений у родителей, считают в министерстве. Поступившую в каждую область партию вакцины хранят в специальном морозильном оборудовании. В школы она будет доставляться в темоконтейнерах в количестве, необходимом для вакцинации желающих. В обычном холодильнике, который имеется в каждом прививочном кабинете Пфайзер может храниться до 30 дней при температуре от 2-х до 4-х градусов.

Получить вакцину уже можно и в Костанайской области. Список мест, где это можно сделать ЗДЕСЬ.

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