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Список о возобновлении работы организаций рассылают в Whatsapp костанайцы

COVID-2019 в Казахстане

3078 - зарегистрированно

774 - выздоровевших

25 - летальных случаев

45 - в Костанайской области

В редакцию сегодня поступает много звонков. Сообщения присылают и в наши социальные сети с вопросами «Правда или нет?». Активно идет рассылка в мессенджере Whatsapp перечня якобы «возобновляющих» свою работу сфер. 

В списке числится и Костанайская область. Некоторые работники сферы услуг объявляют в своих рабочих аккаунтах в Инстаграмме о начале работы с 4 мая.

Как накануне на брифинге сообщил заместитель акима Костанайской области Сергей Карплюк, что при нарушении карантинных норм, объекты будут закрываться.

«В дальнейшем, в зависимости от эпидемиологической ситуации в области, будет определен дополнительный перечень организаций, которые начнут работу», — сообщил Карплюк.

Ни о каких конкретных датах речи  не идет.

Как сообщили департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, нового постановления главного санитарного врача нет.

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