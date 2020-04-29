Список о возобновлении работы организаций рассылают в Whatsapp костанайцы

COVID-2019 в Казахстане
3078 - зарегистрированно
774 - выздоровевших
25 - летальных случаев
45 - в Костанайской области
В редакцию сегодня поступает много звонков. Сообщения присылают и в наши социальные сети с вопросами «Правда или нет?». Активно идет рассылка в мессенджере Whatsapp перечня якобы «возобновляющих» свою работу сфер.
В списке числится и Костанайская область. Некоторые работники сферы услуг объявляют в своих рабочих аккаунтах в Инстаграмме о начале работы с 4 мая.
Как накануне на брифинге сообщил заместитель акима Костанайской области Сергей Карплюк, что при нарушении карантинных норм, объекты будут закрываться.
«В дальнейшем, в зависимости от эпидемиологической ситуации в области, будет определен дополнительный перечень организаций, которые начнут работу», — сообщил Карплюк.
Ни о каких конкретных датах речи не идет.
Как сообщили департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, нового постановления главного санитарного врача нет.