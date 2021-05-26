Список официальных пляжей в Костанайской области опубликовали спасатели

Зоны отдыха и пляжи Костанайской области:

1. ИП Турсунов зона отдыха «Мохито» — протяженность береговой линии 30 метров, расположен на берегу р.Тобол в г.Костанай, 1 официальное место;

2. ИП Байжанова зона отдыха «Ак Шанырак» — протяженность береговой линии 90 метров, расположен на берегу р.Тобол в г.Костанай, 1 официальное место;

3. ГКП «Костанайский городской парк культуры и отдыха» (Городской пляж) — протяженность береговой линии 150 метров, расположен на берегу р.Тобол, в г.Костанай, 1 официальное место.

4. ТОО «Санаторий Сосновый бор» — протяженность береговой линии 52 метра, искусственный водоем (котлован), с.ЩербаковаАлтынсаринский район, 1 официальное место.

5. ТОО «Джайляу КЗ» — протяженность береговой линии 42 метра, искусственный водоем (котлован), с.Щербакова, Алтынсаринский район, 1 официальное место;

6. База отдыха «Светофор» им. М.Б. Шаяхметова — протяженность береговой линии 53 метра, искусственный водоем (котлован), с.Щербакова, Алтынсаринский район, 1 официальное место;

7. База отдыха ТОО «Селена-2010» — протяженность береговой линии 25 метров, искусственный водоем (котлован), с.Щербакова, Алтынсаринский район, 1 официальное место;

8. КГУ «Детский оздоровительный лагерь «Достык» отдела образования акиматаКарабалыкского района» — протяженность береговой линии 5 метров, расположен в русле р.Тогузак, с.Гурьяновская, Карабалыкский район, 1 официальное место;

9. Городской пляж г.Житикара — протяженность береговой линии 400 метров, искусственный водоем (котлован) в районе ДК «Асбест» г.Житикара, 1 официальное место;

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