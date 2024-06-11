Список платных дорог в РК обновили

В Министерстве транспорта рассказали, какие участки дорог сделают платными в Казахстане в этом году и в следующем, сообщает informburo.kz

Всего в 2024 году планируют сделать платными 11 участков и в 2025 году – девять общей протяжённостью 3,3 тысячи км. Стоимость проезда по платной дороге будет зависеть от категории дорог и от видов транспорта.

В 2024 году платными станут:

Кызылорда – Аральск (участок протяжённостью 455 км);

Актобе – граница России Оренбург (92 км);

Кандыагаш – Макат (332 км);

Шу – Бурылбайтал (184 км);

Ушарал – Достык (180 км);

Обход город Тараз (57 км);

Костанай – Денисовка (169 км);

Балхаш – Бурылбайтал (91 км);

Обход город Караганды (48 км);

Актау – Бейнеу (454 км);

Костанай – граница России Троицк (163 км).

В 2025 году платными станут:

Талдыкорган – Усть-Каменогорск (участок протяжённостью 768 км);

Караганда – Балхаш (363 км);

Атырау – Астрахань (277 км);

Бурылбайтал – Курты (228 км);

Балхаш – Бурылбайтал (197 км);

Мерке – Шу (78 км);

Актобе – Кандыагаш (96 км);

Курты – Конаев (67 км);

Жетыбай – Жанаозен (58 км).

О плюсах платных дорог также рассказали в пресс-службе министерства.

«В платных дорогах хорошо то, что сейчас мы всё полностью оцифровали, сейчас можно оплатить наличным способом, онлайн или банковской картой, можно купить абонемент на месяц или на год. Вдоль платных дорог мы также строим санитарно-гигиенические узлы. Есть у нас альтернативные дороги, которые бесплатные. У нас по закону, когда мы платные дороги вводим, обязательно идёт альтернатива бесплатная. Соответственно, это решает вопрос нагрузки и пробок», – сказал представитель министерства транспорта Сакен Дилдахмет.

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