Список присужденных образовательных грантов на 2023 год

На официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК публикован список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год, сообщает zakon.kz.

4 августа свою работу завершила комиссия по присуждению образовательных грантов.

Полный список присужденных грантов можно посмотреть в Telegram-канале Национального тест-центра.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано 94 тысячи заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Также в этом году государство выделило 5 тысяч целевых грантов для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов.

Гранты распределены таким образом: Атырауская область – 1500, Мангистауская область – 1500, Улытауская область – 300, Жетысуская область – 300, область Абай – 500, г. Шымкент – 400, Туркестанская область – 500 грантов. Данные гранты выделены на педагогические, инженерные, IT специальности и естественные науки.

Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП «Стоматология» — 22 человека на одно место. Далее идут «Международные отношения и дипломатия» (14 человек), Право (11 человек), «Подготовка учителей музыки», «Подготовка учителей физической культуры» и «Психология» (по 10 человек).

Среди претендентов около 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака «Алтын белгі», победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.

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