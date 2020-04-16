Список штабов в Костанайской области

2.

Амангельдинский

Председатель штаба: АСАНОВ Амирхан Биркенович – аким района Секретарь штаба: АХМЕТ Нұрзада Сапарғалиқызы – руководитель отдела РГУ «Амангельдинское районное управления контроля, качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля, качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области» Круглосуточный номер дежурного: