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  3. Список штабов в Костанайской области

Список штабов в Костанайской области

Список штабов регионов области

 

№ п/пРегионФИО, должностьНомер телефона, в т.ч. сотовый
1.Алтынсаринский

 

Председатель штаба: ЖАМАНОВ

Ерлан Айткулович – аким района

 

Секретарь штаба:

САРИН

Адилбек Сагындыкович –заместитель акима района

 

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71445)34-2-20

 

 

 

 

8(71445)49-0-29

8-775-522-22-57

 

 

 

8(71445)34-1-94

2.Амангельдинский

 

Председатель штаба: АСАНОВ

Амирхан Биркенович – аким района

 

Секретарь штаба:

АХМЕТ Нұрзада Сапарғалиқызы – руководитель

отдела РГУ «Амангельдинское районное управления контроля,  качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля,  качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области»

 

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71440) 21-1-00

 

 

 

 

8 (71440) 22 0 44

8 702 941 50 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (71440) 21 1 10

3.АулиекольскийПредседатель штаба: ТЕМЕНОВ

Ерлан Олжабаевич – аким района

 

Секретарь штаба:УРАЗБАЕВ

Казбек Каскарбаевич – руководитель отдела внутренней политики

 

Круглосуточный номер дежурного:

8 (714 53) 21-2-68

 

 

 

 

8 (714 53) 2-17-46

8-701-857-77-57

 

 

 

 

8 (714 53) 22-2-37

4.Беимбета МайлинаПредседатель штаба:

ИСПЕРГЕНОВ

Куандык Хайдарович

 

 

Секретарь штаба:

НУРГАЛИЕВА

Ольга Александровна –руководитель отдела внутренней политики

 

 

Круглосуточный номер дежурного:

8(71436) 3-61-44

 

 

 

 

8(71436)4-90-88

8-777-529-03-25э

 

 

 

 

 

8(71436)3-62-70

5.Денисовский

 

Председатель штаба:

НУРГАЛИЕВ Бахыт Мирасович – аким района

 

Секретарь штаба:

СИКИРОВА

Даркуль Батыркановна –руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Денисовского района»

 

Круглосуточный номер дежурного:

 

8(71434) 2-15-01

 

 

 

8(71434) 2-14-59

8-771-481-48-64

 

 

 

 

8(71434) 2-12-59

 

6.Джангельдинский

 

Председатель штаба: ОСПАНОВ

Шота Сабитбекович – аким района

 

Секретарь штаба:

ИБРАЕВ Рустем Бекетович руководитель отдела по мобилизационной подготовке,

гражданской защиты и профилактике терроризма ГУ «Аппарат акима Джангельдинского района»

 

Круглосуточный номер дежурного:

8 (714 39) 21 1 01

 

 

 

 

8 (714 39) 21 3 11

8 775 443 33 99

 

 

 

 

 

 

 

8 (714 39) 21 3 11

 

7.Житикаринский

 

Председатель штаба:

ИБРАЕВ

Абай Сарсембаевич – аким района

 

Секретарь штаба:  

УРМАНОВА

Зульфия Сапаргалиевна – заместитель акима района

 

Круглосуточный номер дежурного:

 

 

8 (71435) 2-33-16

 

 

 

 

8(71435) 2-00-03

8-705-142-54-17

 

 

 

8(71435) 2-14-14

 

8.Камыстинский

 

Председатель штаба:

БЕКМУХАМЕДОВ

Газиз Ерболатович – акимрайона

 

НАЙМАНОВА

Майра Сабитовна, руководитель районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг

 

Круглосуточный номер дежурного:

 

8 (71437) 21-6-52

 

 

 

 

8 (71437) 21-6-64,

8-701-474-49-96

 

 

 

 

 

 

8 (71437) 21-8-42

 

9.Карабалыкский

 

Председатель штаба:

УТЕГЕНОВ

Нуржан Каиржанович – аким района

 

Секретарь штаба:

ЖИЕНАЛИН

Азамат Нурланович – руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Карабалыкского района »

 

Круглосуточный номер дежурного:

 

 

8 (71441)3-31-57

 

 

8 (71441)7-90-47

8-708-123-29-45

 

8 (71441)3-37-70

8 (71441)3-25-29

10.Карасуский

 

Председатель штаба:

ИОНЕНКО Виктор Николаевич – аким района

 

Секретарь штаба:

МУХАНОВ Эльдар Маратович – заместительакима района

 

Круглосуточный номер дежурного:

 

 

8 (71452)2-11-05,

8 (71452)2-14-66

 

 

8-777-372-00-03

8(71452)2-12-80

 

 

(871452)21-9-31

11.Костанайский

 

Председатель штаба:

РАДЧЕНКО

Виктор Николаевич – аким района

 

Секретарь штаба:

НУРУШЕВА

Сауле Есенбаевна –заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайского района

 

Круглосуточный номер дежурного:

 

8(71455) 2-13-48,

8(71455) 2-30-50

 

 

 

8(71455) 2-06-50

8-707-443-39-12

 

 

 

 

 

8(71455) 2-30-39

12.Мендыкаринский

 

Председатель штаба: КАТАРБЕКОВ

Нурлан Женисович– аким района

 

Секретарь штаба: КАВКЕТАЕВ

Азамат Мухамедрахимович – руководитель аппарата

 

Круглосуточный номер дежурного:

 

8 (71443) 2-45-71

 

 

 

8-775-434-68-87

8 (71443) 2-43-30

 

 

 

8 (71443) 2-41-73

13.Наурзумский

 

Председатель штаба: КАРБОЗОВ

Талгат Тойшибекович – аким района

 

Секретарь штаба:ЖАРЫЛГАСОВА

Айгуль Жаксылыковна – руководитель отдела по мобилизационной подготовке

 

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71454) 21-2-68

 

 

 

 

 

8 (714 54) 21-9-34

8-705-611-40-14

 

 

 

8(714 54) 21-9-34

14.Сарыкольский

 

Председатель штаба:

БАЛГАРИН

Амантай Какимбекович – аким района

 

Секретарь штаба:

БЕКМАГАМБЕТОВА Алия Молдабаевна –  заместитель акима района

 

Круглосуточный номер дежурного:

8(71451)21-1-38

 

 

 

 

8(71451)21-6-46

8-777-445-24-63

 

 

 

8(71451)21-0-50

 

15.Узункольский

 

Председатель штаба —  ДАИРОВ

Талгатбек Сапабекович – акимрайона

 

Секретарь штаба – КУРОЧКИНА

Наталья Николаевна -руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора Узункольского УККБТУ

 

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71444) 2-11-30

 

 

 

 

8 (71444) 2-15-38

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (71444)2-11-30

 

16.Федоровский

 

Председатель штаба:

ИСАБАЕВ

Тауба Каиржанович – аким района

 

Секретарь штаба:

АРЫСТАНОВ Болат Турганбаевич – главный специалист юридического отдела ГУ «Аппарат акима Федоровского района»

 

Круглосуточный дежурный дежурного:

 

 

8 (71442) 21-6-32

 

 

8 (71442) 21-7-48

8 708-201-50-28

 

 

 

 

 

 

8 (714 42) 21 4 43

17.г. КостанайПредседатель штаба:

АХМЕТОВ

Кайрат Жумашович – акимгорода Костанай

 

Секретарь штаба:

ТЮЛЮБАЕВ

Бахтияр Лаикович– руководительотдела по профилактике терроризма, моб.подготовке, ЧС и гражданской защите

 

Круглосуточный номер дежурного:

 

8 (7142) 575-701

 

 

 

 

8 (7142) 575-774

8-778-174-51-21

 

 

 

 

 

Ситуационный центр 109

 

18.г. АркалыкПредседатель штаба:

АБИШЕВ

Кайрат Тынымбаевич – аким города

 

Секретарь штаба:

УТКЕЛЬБАЕВ

Ержан Азаматович – Руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора

 

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71430) 7-12-42

 

 

 

 

 

8 707 793 33 72

8 (71430) 7-18-04

 

 

 

 

8 (71430) 7-09-38

 

19.г. ЛисаковскПредседатель штаба:

ИСМАГУЛОВ

Алмат Ерикович – аким города

 

Секретарь штаба:

АСАНОВА

Светлана Алимбаевна – руководитель отдела организационно – контрольной работы ГУ «Аппарат акима г.Лисаковск»

 

Круглосуточный номер дежурного:  

 

8(71433) 3-40-50

 

 

 

 

8(71433) 3-39-08

8 (777) 399-87-45

 

 

 

 

 

 

 

8(71433) 3-86-82

20.г. РудныйПредседатель штаба:

СКАРЕДИНА Елена Вадимовна — заместитель акима города

 

Секретарь штаба:

САБИТОВ Данияр Кайратович — руководитель ГУ «Рудненский городской отдел внутренней политики»

 

Круглосуточный номер дежурного:

8 (71431) 4-53-31

 

 

 

 

8(71431) 3-93-12

8 776 747 77 11

 

 

 

 

 

8(71431) 4 66 28

 

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