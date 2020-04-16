Список штабов в Костанайской области

Список штабов регионов области
|№ п/п
|Регион
|ФИО, должность
|Номер телефона, в т.ч. сотовый
|1.
|Алтынсаринский
|Председатель штаба: ЖАМАНОВ
Ерлан Айткулович – аким района
Секретарь штаба:
САРИН
Адилбек Сагындыкович –заместитель акима района
Круглосуточный номер дежурного:
|8 (71445)34-2-20
8(71445)49-0-29
8-775-522-22-57
8(71445)34-1-94
|2.
|Амангельдинский
|Председатель штаба: АСАНОВ
Амирхан Биркенович – аким района
Секретарь штаба:
АХМЕТ Нұрзада Сапарғалиқызы – руководитель
отдела РГУ «Амангельдинское районное управления контроля, качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля, качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области»
Круглосуточный номер дежурного:
|8 (71440) 21-1-00
8 (71440) 22 0 44
8 702 941 50 71
8 (71440) 21 1 10
|3.
|Аулиекольский
|Председатель штаба: ТЕМЕНОВ
Ерлан Олжабаевич – аким района
Секретарь штаба:УРАЗБАЕВ
Казбек Каскарбаевич – руководитель отдела внутренней политики
Круглосуточный номер дежурного:
|8 (714 53) 21-2-68
8 (714 53) 2-17-46
8-701-857-77-57
8 (714 53) 22-2-37
|4.
|Беимбета Майлина
|Председатель штаба:
ИСПЕРГЕНОВ
Куандык Хайдарович
Секретарь штаба:
НУРГАЛИЕВА
Ольга Александровна –руководитель отдела внутренней политики
Круглосуточный номер дежурного:
|8(71436) 3-61-44
8(71436)4-90-88
8-777-529-03-25э
8(71436)3-62-70
|5.
|Денисовский
|Председатель штаба:
НУРГАЛИЕВ Бахыт Мирасович – аким района
Секретарь штаба:
СИКИРОВА
Даркуль Батыркановна –руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Денисовского района»
Круглосуточный номер дежурного:
|
8(71434) 2-15-01
8(71434) 2-14-59
8-771-481-48-64
8(71434) 2-12-59
|6.
|Джангельдинский
|Председатель штаба: ОСПАНОВ
Шота Сабитбекович – аким района
Секретарь штаба:
ИБРАЕВ Рустем Бекетович– руководитель отдела по мобилизационной подготовке,
гражданской защиты и профилактике терроризма ГУ «Аппарат акима Джангельдинского района»
Круглосуточный номер дежурного:
|8 (714 39) 21 1 01
8 (714 39) 21 3 11
8 775 443 33 99
8 (714 39) 21 3 11
|7.
|Житикаринский
|Председатель штаба:
ИБРАЕВ
Абай Сарсембаевич – аким района
Секретарь штаба:
УРМАНОВА
Зульфия Сапаргалиевна – заместитель акима района
Круглосуточный номер дежурного:
|8 (71435) 2-33-16
8(71435) 2-00-03
8-705-142-54-17
8(71435) 2-14-14
|8.
|Камыстинский
|Председатель штаба:
БЕКМУХАМЕДОВ
Газиз Ерболатович – акимрайона
НАЙМАНОВА
Майра Сабитовна, руководитель районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг
Круглосуточный номер дежурного:
|8 (71437) 21-6-52
8 (71437) 21-6-64,
8-701-474-49-96
8 (71437) 21-8-42
|9.
|Карабалыкский
|Председатель штаба:
УТЕГЕНОВ
Нуржан Каиржанович – аким района
Секретарь штаба:
ЖИЕНАЛИН
Азамат Нурланович – руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Карабалыкского района »
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71441)3-31-57
8 (71441)7-90-47
8-708-123-29-45
8 (71441)3-37-70
8 (71441)3-25-29
|10.
|Карасуский
|Председатель штаба:
ИОНЕНКО Виктор Николаевич – аким района
Секретарь штаба:
МУХАНОВ Эльдар Маратович – заместительакима района
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71452)2-11-05,
8 (71452)2-14-66
8-777-372-00-03
8(71452)2-12-80
(871452)21-9-31
|11.
|Костанайский
|Председатель штаба:
РАДЧЕНКО
Виктор Николаевич – аким района
Секретарь штаба:
НУРУШЕВА
Сауле Есенбаевна –заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайского района
Круглосуточный номер дежурного:
|
8(71455) 2-13-48,
8(71455) 2-30-50
8(71455) 2-06-50
8-707-443-39-12
8(71455) 2-30-39
|12.
|Мендыкаринский
|Председатель штаба: КАТАРБЕКОВ
Нурлан Женисович– аким района
Секретарь штаба: КАВКЕТАЕВ
Азамат Мухамедрахимович – руководитель аппарата
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (71443) 2-45-71
8-775-434-68-87
8 (71443) 2-43-30
8 (71443) 2-41-73
|13.
|Наурзумский
|Председатель штаба: КАРБОЗОВ
Талгат Тойшибекович – аким района
Секретарь штаба:ЖАРЫЛГАСОВА
Айгуль Жаксылыковна – руководитель отдела по мобилизационной подготовке
Круглосуточный номер дежурного:
|8 (71454) 21-2-68
8 (714 54) 21-9-34
8-705-611-40-14
8(714 54) 21-9-34
|14.
|Сарыкольский
|Председатель штаба:
БАЛГАРИН
Амантай Какимбекович – аким района
Секретарь штаба:
БЕКМАГАМБЕТОВА Алия Молдабаевна – заместитель акима района
Круглосуточный номер дежурного:
|8(71451)21-1-38
8(71451)21-6-46
8-777-445-24-63
8(71451)21-0-50
|15.
|Узункольский
|Председатель штаба — ДАИРОВ
Талгатбек Сапабекович – акимрайона
Секретарь штаба – КУРОЧКИНА
Наталья Николаевна -руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора Узункольского УККБТУ
Круглосуточный номер дежурного:
|8 (71444) 2-11-30
8 (71444) 2-15-38
8 (71444)2-11-30
|16.
|Федоровский
|Председатель штаба:
ИСАБАЕВ
Тауба Каиржанович – аким района
Секретарь штаба:
АРЫСТАНОВ Болат Турганбаевич – главный специалист юридического отдела ГУ «Аппарат акима Федоровского района»
Круглосуточный дежурный дежурного:
|
8 (71442) 21-6-32
8 (71442) 21-7-48
8 708-201-50-28
8 (714 42) 21 4 43
|17.
|г. Костанай
|Председатель штаба:
АХМЕТОВ
Кайрат Жумашович – акимгорода Костанай
Секретарь штаба:
ТЮЛЮБАЕВ
Бахтияр Лаикович– руководительотдела по профилактике терроризма, моб.подготовке, ЧС и гражданской защите
Круглосуточный номер дежурного:
|
8 (7142) 575-701
8 (7142) 575-774
8-778-174-51-21
Ситуационный центр 109
|18.
|г. Аркалык
|Председатель штаба:
АБИШЕВ
Кайрат Тынымбаевич – аким города
Секретарь штаба:
УТКЕЛЬБАЕВ
Ержан Азаматович – Руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора
Круглосуточный номер дежурного:
|8 (71430) 7-12-42
8 707 793 33 72
8 (71430) 7-18-04
8 (71430) 7-09-38
|19.
|г. Лисаковск
|Председатель штаба:
ИСМАГУЛОВ
Алмат Ерикович – аким города
Секретарь штаба:
АСАНОВА
Светлана Алимбаевна – руководитель отдела организационно – контрольной работы ГУ «Аппарат акима г.Лисаковск»
Круглосуточный номер дежурного:
|8(71433) 3-40-50
8(71433) 3-39-08
8 (777) 399-87-45
8(71433) 3-86-82
|20.
|г. Рудный
|Председатель штаба:
СКАРЕДИНА Елена Вадимовна — заместитель акима города
Секретарь штаба:
САБИТОВ Данияр Кайратович — руководитель ГУ «Рудненский городской отдел внутренней политики»
Круглосуточный номер дежурного:
|8 (71431) 4-53-31
8(71431) 3-93-12
8 776 747 77 11
8(71431) 4 66 28