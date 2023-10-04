Список сёл, которые исчезнут с карты Костанайской области

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Сегодня состоялась очередная сессия областного маслихата, на которой был внесен вопрос об упразднении и преобразовании некоторых административных территориальных единиц. Разработчиком является акимат Костанайской области.
Как сказала заместитель руководителя аппарата акима Костанайской области Альфия Мусабаева, в аппарат акима Костанайской области поступили предложения от районных акиматов.
«Суть предложения — объединить малочисленные сёла с ближайшими, где численность населения составляет менее 50 человек на протяжении трех лет. Это требование законодательства об административно-территориальном устройстве в РК. Это касается одного села в Житикаринском районе, девяти сёл в Карабалыкском, пяти сёл в Фёдоровском районе, трёх сёл в Сарыкольском, двух в Карасуском районе и пяти в Мендыкаринском. При этом отмечу, что все обязательства перед населением будут сохранены», — сообщила Альфия Мусабаева.
Всего 25 сёл.
Кроме того планируется преобразование трех сельских округов в сёла в двух районах. В Карабалыкском районе вместо Бурлинского сельского округа появится село Бурли. Село Босколь появится вместо вместо Боскольского сельского округа. В Мендыкаринском районе теперь не будет Тенизовского сельского округа, а будет село Тенизовское.
Полный список
Упразднить:
- село Темирязево Муктикольского сельского округа Житикаринского района, включив в состав села Муктиколь Муктикольского сельского округа Житикаринского района;
- село Батмановка Смирновского сельского округа Карабалыкского района включив в состав села Смирновка Смирновского сельского округа Карабалыкского района;
- село Жанааул Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района включив в состав села Новотроицкое Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района;
- село Каракопа Урнекского сельского округа Карабалыкского района включив в состав села Приречное Урнекского сельского округа Карабалыкского района;
- село Карачаколь Кособинского сельского округа Карабалыкского района, включив в состав села Кособа Кособинского сельского округа Карабалыкского района;
- село Саманы Боскольского сельского округа Карабалыкского района, включив в состав села Босколь Боскольского сельского округа Карабалыкского района;
- село Светлое Михайловского сельского округа Карабалыкского района, включив в состав села Терентьевка Михайловского сельского округа Карабалыкского района;
- село Первомайское Урнекского сельского округа Карабалыкского района включив в состав села Приречное Урнекского сельского округа Карабалыкского района;
- село Талапкер Боскольского сельского округа Карабалыкского района, включив в состав села Босколь Боскольского сельского округа Карабалыкского района;
- село Тасты-Узек Бурлинского сельского округа Карабалыкского района, включив в состав села Бурли Бурлинского сельского округа Карабалыкского района;
- село Жекеколь Октябрьского сельского округа Карасуского района, включив в состав села Теректы Октябрьского сельского округа Карасуского района;
- село Кундузда Ильичевского сельского округа Карасуского района, включив в состав села Новоселовка Ильичевского сельского округа Карасуского района;
- село Каменка Введенского сельского округа Мендыкаринского района, включив в состав села Загаринка Введенского сельского округа Мендыкаринского района;
- село Карамай Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района, включив в состав села Каскат Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района;
- село Никитинка Сосновского сельского округа Мендыкаринского района, включив в состав села Харьковское Сосновского сельского округа Мендыкаринского района;
- село Новониколаевка Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района, включив в состав села Тенизовское Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района;
- село Татьяновка Михайловского сельского округа Мендыкаринского района, включив в состав села Борки Михайловского сельского округа Мендыкаринского района;
- село Вишневка Севастопольского сельского округа Сарыкольского района, включив в состав села Севастополь Севастопольского сельского округа Сарыкольского района;
- село Ленинградское Севастопольского сельского округа Сарыкольского района, включив в состав села Севастополь Севастопольского сельского округа Сарыкольского района;
- село Мелитополь Сорочинского сельского округа Сарыкольского района, включив в состав села Сорочинка Сорочинского сельского округа Сарыкольского района;
- село Уйское Вишневого сельского округа Федоровского района, включив в состав села Белояровка Вишневого сельского округа Федоровского района;
- село Крамское Камышинского сельского округа Федоровского района, включив в состав села Мирное Камышинского сельского округа Федоровского района;
- село Северное Камышинского сельского округа Федоровского района, включив в состав села Алабутала Камышинского сельского округа Федоровского района;
- село Байкино Ленинского сельского округа Федоровского района, включив в состав села Ленино Ленинского сельского округа Федоровского района;
- село Андреевка Федоровского сельского округа Федоровского района, включив в состав села Владыкинка Федоровского сельского округа Федоровского района.
Преобразовать:
- Бурлинский сельский округ Карабалыкского района в село Бурли Карабалыкского района;
- Боскольский сельский округ Карабалыкского района в село Босколь Карабалыкского района;
- Тенизовский сельский округ Мендыкаринского района в село Тенизовское Мендыкаринского района.