Список стран по короновирусу изменили в РК

Опубликловано новое постановление главного государственного санитарного врача РК.

В категорию 1А вошли Франция, Иран, Италия, Испания, Германия, Индия, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Шри-Ланка

и Египет.

В категорию 1Б вошли все страны, где зарегистрированы случаи КВИ, кроме перечисленных в категории 1А.

Ознакомиться с постановлением можно посмотреть здесь

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