Список субсидируемых маршрутов автобусного сообщения пополнится в Костанайской области

В Костанайской области пополнится список субсидируемых маршрутов автобусного сообщения. Теперь к трем, работающим в Карасуском районе, добавятся еще 4, проходящие через ряд районов и городов, в направлении Житикары.

На данный момент в Костанайской области субсидируется 3 социально значимых межрайонных маршрута — это «Восток-Карасу-Костанай», «Карасу — Костанай» и «Троебратское-Костанай». По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в прошлом году из бюджета перевозчикам этих маршрутов выделено 22 млн тенге, в этом — уже 42 млн тенге. Теперь в регионе планируют увеличить и количество субсидируемых маршрутов.

«На основании расчетов перевозчиков ИП Муканова Р. Д. и Гаспарян Б. К. обслуживающие маршруты «Костанай-Житикара-Костанай» «Житикара-Костанай-Житикара», «Костанай-Житикара-Камысты-Житикара-Костанай», «Лесное-Славенка-Костанай-Славенка-Лесное». Тарифной комиссией единогласно принято решение принято решение полнить этими маршрутами», — сообщил замруководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Булат Сейдахметов.

По мнению чиновников, вышеперечисленные регулярные автобусные сообщения оказывают существенное влияние на социально-экономическое положение населения Житикаринского, Карабалыкского, Камыстинского, Денисовского, Федоровского районов, Рудного и Лисаковска. Сейчас тариф на междугородных внутриобластных маршрутах составляет 9,5 тенге за 1 пассажиро/километр. В случае признания маршрутов социально значимыми тариф на данных маршрутах будет составлять 7 тенге за 1 пасс/км.

«Для населения будет субсидироваться. Вот примерно 2195 тенге после субсидирование 1650 будет, платить раньше 580 тенге, естественно, это значимо для перевозчиков. Если будут субсидироваться, то этим можно бороться с нелегальными перевозчиками, цена будет конкурировать, появится автобусное сообщение», — подчеркнул замруководителя управления.

Булат Сейдахметов приводит в пример еще один маршрут — Костанай-Житикара-Камысты. Расчетный тариф составил 2690 тенге, но с учетом субсидирования цена билета на проезд будет 1980. То есть бюджет возьмет на себя оплату 710 тенге. В общем, за следующий год на обслуживание новых маршрутов чиновники просят почти 58 млн тенге. Депутаты Костанайского областного маслихата после того, как уточнили некоторые моменты, проголосовали за выделение этих денег и признание маршрутов социально-значимыми. При этом чиновники подчеркнули, что список таких маршрутов они хотели бы расширить, особенно по южным районам области, но предложений от поставщиков не поступает. Ни в Амангельды, ни Жангельды автобусного сообщения вообще нет.

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