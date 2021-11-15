Список тех, кто может вакцинироваться Pfizer, хотят расширить в РК

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В Казахстане хотят расширить список тех, кто может вакцинироваться Pfizer. Об этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин, передает zakon.kz.
Сейчас мы ищем решение. В рамках МВК вырабатывается решение, может быть на этой неделе объявим, чтобы другие категории наших граждан имели возможность получить эту вакцину или ревакцинироваться, — сказал Мамин, отвечая на вопросы представителей СМИ.
10 ноября в Казахстан прибыло 379 тыс. доз этой вакцины. Всего страна закупила 4 млн доз, рассчитанных на 2 млн человек. Вакцина, которую производит немецкая биотехнологическая компания BioNTech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, доступна пока подросткам, беременным и кормящим женщинам.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области