Список увеличен. 80 тысяч жителей Костанайской области обязаны сообщить о доходах

С 1 января 2023 года работники госучреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги будут обязаны представлять декларацию о доходах и имуществе в налоговые органы.

Другими словами, всеобщее декларирование в 2023 году коснется бюджетников — учителей, врачей, деятелей спорта и культуры, а также сотрудников нацкомпаний.

«То есть вне зависимости от должности, если брать звено здравоохранения — врачи, главные врачи в первом этапе вошли, лаборанты, медсестры. Если брать образование — замы, учителя, весь техперсонал, все, кто получает зарплату из бюджета», — сообщила руководитель управления департамента госдоходов по Костанайской области Шанар Муканова.

Напомним, что с 2021 года, декларацию сдают руководители квазигосударственных компаний, руководители госучреждений, депутаты Парламента и маслихатов, акимы всех уровней, крупные держатели ценных бумаг, полицейские, госслужащие, а также их супруги. В Костанайской области — это примерно 25 тыс. человек. С 2023 года к ним добавится еще примерно 80 тысяч костанайцев.

«Система всеобщего декларирования внедряется для того, чтобы отображать реальные доходы населения, противодействие коррупции, вывод из теневой экономики, но главное, чтобы определить реальный доход населения», — отметила Шанар Муканова.

Для сдачи декларации в Казахстане предусмотрено два вида и срока по ним: на бумажном носителе — не позднее 15 июля 2023 года, в электронном виде — не позднее 15 сентября 2023 года. Если декларацию не предоставить, последует административная ответственность. На первый раз — предупреждение, а на второй раз налоговики могут выписать штраф в размере 15 МРП за непредставление декларации, за отражение не полных сведений — 3 МРП.

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