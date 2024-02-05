Список закрытых трасс в Костанайской области

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Информацию предоставили в областном управлении руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
05.02. с 11-45 в связи c ухудшением погодных условий (снег, сильный порывистый ветер, метель, ограниченная видимость) введено ограничение движения на участке автодороги Республиканского значения для грузового и общественного автотранспорта: Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 8-218 км (г. Тобыл-с. Октябрьское).
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