Список закрытых трасс в Костанайской области

26.12.2023 г. с 08-30 в связи c ухудшением погодных условий (метель, шквальный ветер) закрыто движение на участке автодорог Республиканского значения для всех видов автотранспорта:

1. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 386-503 км (от г. Рудный до границы Актюбинской области).

26.12.2023 г. с 08-30 в связи c ухудшением погодных условий (метель, шквальный ветер) закрыто движение на участке автодорог Республиканского значения для всех видов автотранспорта:

1. а/д А-23 Денисовка-Житикара-Мюктиколь» 0-137 км (от с. Денисовка до границы РФ).

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