Списывают баланс. Новый вид мошенничества прокомментировали в полиции Костанайской области

Жители Костанайской области сообщают о новом случае интернет-мошенничества. Люди массово рассылают сообщения с просьбой не попадаться на удочку мошенников. Такие сообщения поступили и на редакционный номер WhatsApp Алау.

Согласно схеме, мошенники отправляют сообщение на WhatsApp, в котором представляются одним из известных сотовых операторов. Сообщают об акции, в которой всем абонентам будет доступно 3000 единиц и 3 ГБ мобильного интернета. Для того, чтобы стать участником акции нужно лишь отправить код. На фотографии профиля логотип Beeline, только вот код-префикс номера, с которого пришло сообщение совсем не этого оператора. Судя по всему, высланный код даст доступ к балансу, который в последствии будет списан злоумышленником.

Мы запросили информацию у пресс-службы департамента полиции Костанайской области.

«В Костанае таких фактов мошенничества нет. Обращений в полицию не поступало. В период пандемии наблюдается рост преступлений связанных с интернетом. Так, например, в текущем году зарегистрировано более 500 фактов интернет-мошенничества, тогда как за аналогичный период прошлого года – 300 уголовных дел. И доверчивых граждан меньше не становится. Мошенники обманывают граждан буквально на всем, от покупки мелких товаров, до снятия денежных сумм со счетов. По всем подобным фактам мошенничества просьба обращаться в полицию или звонить 102»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области

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