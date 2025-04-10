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Спят первые зайчата. МЧС обратилось к казахстанцам

— Сегодня, 10:58
Изображение для новости: Спят первые зайчата. МЧС обратилось к казахстанцам

Фото взято с сайта пресс-службы МЧС РК

Сжигание сухой травы — это стихийное бедствие, которое чаще всего происходит по неосторожности человека. Такие действия могут привести к трагическим последствиям, в том числе уничтожению животных и разрушению экосистемы, предупреждает МЧС РК.

В весенний период, с конца марта до начала мая появляются первые зайчата. Они селятся в межах, заросших травой, под кустами, в глубоких бороздах, и на опушках леса. В это время особенно важно быть внимательными при сжигании сухой растительности. По неосторожности огонь может уничтожить не только растительность, но и привести к гибели животных.

МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

  •   очищать территорию вокруг дома от сухой травы и мусора, чтобы избежать возможных возгораний;
  • при выезде на природу иметь при себе средства пожаротушения: воду, огнетушитель, лопату;
  • строго следовать инструкциям при разведении костров в специально отведённых местах;
  • объяснять детям правила безопасного поведения в природе и недопустимость игр с огнём.

МЧС напоминает, соблюдение этих простых правил — вклад каждого в сохранение природы, безопасности окружающих и профилактику чрезвычайных ситуаций.

В случае возникновения чрезвычайный ситуации незамедлительно обращайтесь по номеру 112.



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