Спонсоры делают ремонт в отделении реабилитации детской областной больницы

В отделении реабилитации областной детской больницы начался долгожданный ремонт. Правда, делают его спонсоры, которые когда-то сами проходили там реабилитацию. Большую часть они взяли на себя. Это и капитальный ремонт и замена мебели, но отделению еще нужно новое оборудование для лечения детей. Поэтому организаторы призывают и других предпринимателей помочь им, передает alau.kz

У 18-летнего Руслана Конакбаева ДЦП. На протяжении нескольких лет он проходил восстановление в реабилитационном отделении детской областной больницы. Врачи, медсестры, да и весь персонал уже стал ему родными. И это не просто слова. Дело в том, что долгие годы отделение не видело ремонта, а нужда назрела уже давно. Этой бедой сотрудники поделились с Русланом.

«Я начал просматривать варианты, как лучше помочь, и как лучше подойти к этой ситуации. У меня первая идея пришла — мой друг Лесогор Анатолий Анатольевич. У него своя строительная компания, которая сейчас работает на объекте», — рассказал организатор ремонта Руслан Конакбаев.

Руслан рассказал, что пока помочь в таком добром деле вызвался только один предприниматель. Причем вызвался с особым желанием, ведь и он когда-то был пациентом здесь. Это отделение очень важно для нашего региона. Здесь каждый заезд, который длится три недели, проходят реабилитацию от 30 до 40 детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, задержкой психического развития. И сейчас здесь нуждаются в новом оборудовании, которое спонсор уже не в силах купить. Единственное обновление, которое появилось в больнице не от спонсора — гидрованны.

«Оборудование нужно обязательно для всех педагогов, именно для того чтобы эффективно проходило восстановление и лечение наших деток. В данном отделении я работаю три года. И с момента поступления на работу и до сегодняшнего дня ничего в отделении практически не происходило», — поделилась психолог реабилитационного отделения Котанайской областной детской больницы Лариса Масловец .

К капитальному ремонту организаторы приступили в начале сентября и закончить его планируют в ноябре. Но сроки могут и сдвинуться, ведь объем работы большой. Это демонтаж, покраска, замена сантехники, электрики и даже мебели. Спонсор за свой счет закупает новые двери, кровати.

«В свою очередь я прошу наших дорогих предпринимателей Костанайской области и наших дорогих чиновников помочь в плане оснащения реабилитационного отделения. Это как медицинского оборудования для прохождения комфортной реабилитации и в плане мебели. Основную мебель мы взяли на себя, но дополнительное, что касается мягкий уголок, мягкие диванчики и так далее», — добавил Руслан Конакбаев.

Руслан и Анатолий уверены, что у нас много тех, кто готов помочь особенным детям получать реабилитацию в хороших условиях. Сами же организаторы ремонта, планируют открыть общественный фонд, чтобы и дальше оказывать помощь как этому отделению, так и детям с ограниченными возможностями.

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