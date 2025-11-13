Жители арендного дома №1 квартала №83 в микрорайоне «Кунай» заявили о споре с теплоснабжающей компанией КТЭК из-за поверки квартирных теплосчётчиков. По словам Руслана Конакбаева, который в октябре 2023 года получил жильё по госпрограмме, ранее возникали вопросы по свету и газу, но их решили. Теперь претензии — к порядку обслуживания счётчиков тепла.

Руслан Конакбаев утверждает, что сотрудники КТЭК без предварительного уведомления сняли пломбы на счётчиках — узлы находятся в подъездах, после чего потребовали оплатить поверку:

«Тепловая компания КТЭК незаконным образом пришла, без официальных уведомлений о необходимости поверки и без акта снятия пломб, просто сняла пломбы. Мы бы и не узнали, если бы не управляющая компания. И нам бы приходили большие счета», — говорит он.

По словам жильцов, в доме 45 квартир, и с каждой просят порядка 25 000 тенге за поверку.

«Вчера спросил у КТЭК: где акт, на основании которого сняли пломбы? Ответили — “оставили в дверях”. Мне лично не оставили. Но даже если оставляли другим — в акте должны быть печать, подпись, должностное лицо. Нужна идентификация документа», — добавляет Конакбаев.

Кто должен платить

Дом — арендный, его балансосодержатель — отдел жилищных отношений акимата Костаная. Жильцы ссылаются на нормы Закона «О жилищных отношениях» и считают, что расходы на поверку должен нести собственник — город. В отделе, в свою очередь, указывают на положения Закона «О теплоэнергетике», где ответственность за приборы учёта во многих случаях возлагается на потребителя.

Руководитель отдела жилищных отношений Габит Бектабанов сообщил, что ведомство ищет компромисс для наиболее уязвимых семей:

«Рассматривается возможность помочь социально уязвимым слоям населения — тем, у кого сложное материальное положение — в оплате услуги. Поверка прибора — около 25 000 тенге, замена батарейки — ещё 8 000 тенге», — пояснил он.

Что дальше

Из-за правовой коллизии отдел жилищных отношений направил официальный запрос законодателю, чтобы получить разъяснения — кто именно обязан оплачивать поверку теплосчётчиков в арендных домах. Жильцы просят КТЭК предоставить корректно оформленные акты и уведомления, а также не выставлять повышенные счета до завершения разбирательства.

