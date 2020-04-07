Спорные моменты — в пользу ученика. К учителям обратился руководитель управления образования Костанайской области

Руководитель управления образования Костанайской области Василий Цымбалюк обратился к педагогам.

«Началась четвертая четверть, которая для большинства педагогов и школьников пройдёт в дистанционном формате. Считаю, что педагоги Костанайской области благодаря своему профессионализму и таланту справятся со всеми возникающими трудностями. Хочу напомнить, что сейчас нелегко всем. Понятно беспокойство родителей, нагрузка на которых возросла многократно. Ещё только адаптируются к дистанционному формату школьники, у которых тоже много вопросов. Коллеги! Призываю вас работать в конструктивном диалоге с родителями и учащимися, найти удобный для каждого ученика способ обратной связи, объяснять и консультировать по возникающим проблемам. Ваша задача — дать каждому из ребят ясное представление о том, что он усвоил и выполнил верно в ходе урока, а что ещё требует дополнительной работы и почему. Прислушивайтесь к просьбам родителей и школьников, учитывайте их мнение и возможности, в том числе и по обеспечению компьютерной техникой и мобильной связью, особенно, если дистанционно обучаются сразу несколько ребят. Ведь такие занятия требуют поддержки и участия родителей, а также большой самостоятельной работы школьника с заданиями, что особенно нелегко для младших классов», — отметил руководитель ведомства.

Василий Цымбалюк призывает педагогов создать для своих учеников индивидуальный, гибкий график выполнения заданий, учитывать, что авралы и форс-мажоры могут быть у каждого. В этих условиях не может быть жёстких требований по выполнению заданий в краткий период урока по расписанию, да и само понятие расписание становится почти условным.

«Помните, что непривычный формат обучения может вызвать у ребят серьёзные волнения и стресс, ведь они стремятся достичь высокого результата и переживают за итоги четверти и года. Оцените объем материала, который вы даете своим ученикам, возможно, в стремлении разнообразить задания вы перегружаете ребят. Министерством образования и науки на этот непростой период определена 30-минутная продолжительность уроков. Смотрите на свой учебный материал глазами учеников. Всё ли они могут усвоить самостоятельно?

Напоминаю, что задания суммативных оцениваний за раздел (1 раз в четверть,в мае) и по итогам четвертой четверти должны пройти в облегченном формате, быть понятными и доступными, базироваться на тех заданиях, с которыми учащиеся успешно справлялись во время обучения. Безусловно, все спорные моменты при выполнении СОР и СОЧ должны решаться в пользу ученика. Мы работаем на доверии, веря в честность и самостоятельность наших школьников», — подчеркнул Василий Цымбалюк.

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