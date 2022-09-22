Спортинвентарь, кубки, экипировку украли из ДЮСШ в Костанайской области

Сообщение об этом распространила пресс-служба ДП Костанайской области.

В поселке Федоровка с 23 на 24 августа из помещения детско-юношеской спортивной школы был украден спортивный инвентарь, призовые кубки и экипировка.

Руководитель учебного заведения Евгений Щербак по данному факту обратился в полицию. Он отметил, что самым ценным среди украденных вещей, не по стоимости, а по значимости был кубок, который завоевала команда Первомайского сельского округа на районных соревнованиях по футболу.

«Эта награда для наших воспитанников стала символом их первой значимой спортивной победы. И хотя также были украдены мячи, спортивная форма, больше всего мы переживали именно за пропавшую награду», — рассказал Евгений Щербак.

Расследованием данного уголовного дела занимался следователь Ладо Бекмухамбетов.

«Я видел, как переживают ребята из-за кубка. Отмечу, что в раскрытии преступления принимали участие оперативные сотрудники и сотрудники местной полицейской службы. В результате преступление было раскрыто в дежурные сутки и кубок, вместе с другими похищенными вещами был возвращен», — отметил Ладо Бекмухамбетов.

Полицейскими был задержан подозреваемый — 23-летний местный, который ночью проник в помещение и взял, что под руку попалось.

На вопрос следователя: «Почему он взял кубок?», задержанный ответил — «На память!».

В настоящее время следствие по делу завершено и направлено в суд.

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