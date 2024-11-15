Спорткомплекс с большой историей получит шанс на новую жизнь





Во время встречи акима Костанайской области Кумара Аксакалова с жителями Федоровского района был поднят вопрос о ремонте спортивного комплекса в селе Новошумное, который долгие годы был одним из центров развития хоккея в регионе.

По словам жителей, объект нуждается в серьезном обновлении. Капитальный ремонт здесь не проводился много лет, однако спортивный комплекс продолжает работать, а дети по-прежнему посещают занятия.

Глава региона отметил, что хорошо помнит историю этого спортивного объекта и его значение для области.

«Учитывая большую историю, я не зря прокомментировал ваш вопрос. Я помню те годы, сколько область “гудела” и была впечатлена тем, что сюда приезжала сборная Советского Союза. До сих пор эти воспоминания живы. Поэтому обязательно надо сделать и привести в порядок», — сказал Кумар Аксакалов.

По итогам встречи аким области поддержал предложение жителей и заявил, что спортивный комплекс необходимо привести в надлежащее состояние, чтобы он и дальше служил местом подготовки юных спортсменов.

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