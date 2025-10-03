В этом году в городах и районах Костанайской области ввели в эксплуатацию сразу несколько физкультурно-оздоровительных комплексов. Два появилось в селах Новонеженка и Сарыколь, и еще два в Рудном. Вместе с тем, в селе Денисовка возвели крытый хоккейный корт и восстановили имеющийся стадион.

Однако, при стремительно развивающейся спортивной инфраструктуре, квалифицированных кадров, конкретно в сельской местности, не хватает. На сегодня со всеми категориями жителей районов и сельских округов занимаются инструкторы.

«Прорабатывается вопрос с ВУЗами, с выпускниками. У нас в нашей области два ВУЗа готовят, именно есть факультет физкультуры. Наши специалисты, руководители ДЮСШ, а так же специалисты системы образования участвуют при защите их диплома. Соответственно, потенциал будущих кадров, мы можем увидеть уже тогда», — говорит руководитель центра подготовки олимпийского резерва управления физкультуры и спорта акимата Костанайской области Жанибек Журкабаев.

На сегодня самыми популярными видами считаются футбол и разные единоборства. Массовому спорту, отмечает руководитель центра, уделяют особое внимание. Он добавил, что одним из показателей его развития считается ежегодная летняя спартакиада.

«Отметим, что это дало положительный результат к подготовке спортсменов области перед республиканскими соревнованиями. В сентябре месяце победители и призеры спартакиады защищали честь Костанайской области на республиканских спортивных сельских играх «Ак бидай» которые прошли с 11 по 21 сентября в Алматинской области.

Общее количество участников Спартакиады 2025 года составило 2909 человек», — отметил Журкабаев.

Что касается зимних видов, то по мнению Жанибека Журкабаева, сейчас в области очень развит конькобежный спорт, шорт-трек и лыжные гонки.

«Для развития конькобежного спорта и шорт-трека в городе Костанай и городе Рудном есть условия. Но, если мы возьмем региона, в районах, конечно, сложно будет для таких видов спорта поставить в каждом районе специализированный корт, ледовый корт. Почему, потому что он обязательно должен быть крытым, борта должны быть определенными. И для конькобежного спорта этот стадион должен быть 400 метров», — говорит руководитель центра.

Жанибек Журкабаев рассказал, что на сегодня в закон «О физической культуре и спорте» внесены значительные дополнения. Например, для каждого региона определят приоритетные виды, будут четкие разграничения между любительским и профессиональным спортом, установят единые нормы денежного содержания для членов национальных сборных команд и их тренеров, и многое другое

"Письмо учителю" - прием писем завершен В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...