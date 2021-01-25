Способ вернуть запахи и вкус после коронавируса назвал врач

Во время коронавируса заболевшие чаще всего перестают чувствовать запахи, также не ощущают вкус еды. Причины такого осложнения до конца не установлены, но, по предположению врачей, при коронавирусе нарушается состав слюны либо повреждаются сами рецепторы. Для некоторых это становится проблемой и после выздоровления. Врач-невролог Александр Будик рассказал, как вернуть запахи и восстановить вкус при COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Нейрофизиолог Александр Будик рассказал, что по одному предположению при коронавирусе нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества быстрее разрушаются и не успевают дойти до вкусовых рецепторов. По другой теории? повреждаются сами рецепторы, что объясняет потерю не только вкуса, но и обоняния.

«Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении», — объяснил врач в интервью радио Sputnik.

Обычно те, кто заразился коронавирусом, перестают воспринимать запахи и вкусы в самом начале заболевания, но через пару недель все восстанавливается. Однако случаи, когда даже после выздоровления люди месяцами страдают от этих нарушений, тоже встречаются довольно часто.

Чтобы вернуть себе обоняние и вкусовые ощущения, Будик советует делать специальные упражнения. Ежедневно несколько раз в день нужно по 20 секунд воспринимать различные запахи. Это должны быть сильные ароматы, вроде гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать, уточнил врач.

«Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа. В качестве дополнительной терапии можно закапывать в нос раствор витамина А, потреблять в течение недели омегу-3», — посоветовал Будик.

Параллельно будут восстанавливаться вкусовые ощущения. Нарушение вкуса и запаха очень связаны, поэтому восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй, отметил Будик.

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