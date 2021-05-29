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Справила нужду в лифте. Полицейские нашли 18-летнюю жительницу Костаная

ru.sputnik.kz

Сотрудниками управления полиции Костаная установлена личность девушки, справившей нужду в лифте. Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области. 

Это произошло в доме в микрорайоне «Аэропорт».

В отношении 18-летней местной жительницы составлен административный протокол по ст. 434 ч. 1 КоАП РК «Мелкое хулиганство».

 

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