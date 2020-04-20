Справка из акимата позволяет передвигаться — начальник МПС

Ситуацию, в связи с часто поступающими вопросами касательно работы предприятий, данные которых отсутствуют в базе «Сергек» прокомментировал начальник местной полицейской службы департамента полиции по Костанайской области Курмет Мажикенов.

«Граждане, получившие справку с акимата, но данные которых отсутствуют в базе «Сергек», при ее предъявлении сотруднику полиции могут передвигаться по городу. Справка подтверждает соответствие предприятия перечню видов деятельности, разрешенных постановлением Главного санврача Костанайской области. Уже сегодня или завтра все данные будут внесены в базу «Сергек», — отметил Мажкиенов.

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