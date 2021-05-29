Справка о прохождении ПЦР-теста теперь будет нужна для детей, отправляющихся в летний лагерь

В этом году в Костанайской области планируется открыть девять загородных лагерей. Четыре из них будут работать с детьми из интернатов и социально незащищенных категорий. Кроме того, летний досуг будут обеспечивать и пришкольные площадки, передает alau.kz

Лето 2020 года прошло в условиях карантинных и ограничительных мер, и посетить лагеря отдыха детям не удалось. В этом году ситуация стабилизировалась, и в регионе будут работать 9 лагерей, из 12-ти существующих. Не планируют работать частные лагеря «Светофор» и «Строитель». Лисаковский «Алый парус» закрыт на реконструкцию.

«Первыми разрешение на работу получили загородные лагеря, в которых отдохнут дети из интернатных организаций, дети из социально незащищенных категорий и дети с особыми образовательными потребностями. Это 4 наших лагеря — «Алтынгуль», «Лесная сказка», «Болашак» и база отдыха имени генерала Бакирова. В ближайшее время, если не ухудшится эпидобстановка. Смогут приступить к работе еще 5 лагерей, в которых смогут отдохнуть каждый школьник области», — сообщила пресс-секретарь областного управления образования Анна Лазарева.

Точная дата начала работы этих лагерей пока неизвестна. Если лагерь «Достык» в Аулиекольском районе ориентировочную дату открытия называет 14 июня, то лагерь «Солнечный» в Денисовском — не раньше 28-го июня. Причем стоимость путевки в этих лагерях колеблется от восемнадцати до двадцати двух тысяч за 10 дней пребывания. В Рудном с датой открытия еще не определились. Зато известна стоимость путевки, она составит 39700 тенге за пятнадцать дней. Альтернатива загородных баз отдыха — это пришкольные лагеря.

«В рамках этого летнего отдыха у нас очень разносторонняя запланирована работа — это и палаточные лагеря, и экскурсии по сакральным местам, работа пришкольных площадок лидеров ,языковые площадки, школа олимпийского резерва, поездки в Наурзумский заповедник для ряда регионов», — говорит Анна Лазарева.

В этом году, чтобы попасть в летний лагерь, необходимо будет и собрать определенный пакет медицинских документов.

«К сожалению, это требование времени, и дети в этом году для того, чтобы получить путевку в лагерь и отдохнуть, требуется 3 медицинских документа. Это знакомая справка 85/у, справка об эпидокружении, которая будет включать отсутствие контакта с больным коронавирусной инфекцией, и ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до начала смены», — уточнила специалист.

Такие же требования будут применены и для сотрудников детских лагерей. Обязательным условием станет прохождение ПЦР-теста и отсутствие посторонних контактов. Что касается заполняемости, то тут все зависит от эпидобстановки. Если регион будет входить в «красную» зону — она будет не более 30%, в «желтой» — не более 50% от мощности. В случае если ситуация и вовсе осложнится, разработана и концепция летнего отдыха и досуга в онлайн формате.

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