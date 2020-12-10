Справки из наркологии и психдиспансера для получения прав больше не нужны

Для получения водительских прав больше не понадобятся справки из наркологии и психдиспансера, сообщает zakon.kz.

Вопрос осуществления проверок по нахождению на психо- и наркодиспансерных учетах МВД решит по-другому.

Эти данные будут интегрированы из баз этих учреждений в общую базу. Таким образом специалисты ЦОНов при выдаче водительских удостоверений через информационные ресурсы смогут в любой момент проверить, состоит заявитель на учете или нет.

Ни в одном спецЦОНе нет сотрудников полиции. В оказании государственных услуг они участвуют дистанционно, через информационные системы.

Оказание услуг происходит по следующей схеме:

– заявитель обращается в обычный Центр обслуживания населения либо специализированный ЦОН;

– работник ЦОНа осуществляет прием документов на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта, выдачу водительского удостоверения, прием практических и теоретических экзаменов и другие виды услуг;

– офицеры полиции рассматривают электронные заявки дистанционно, при этом система распределяет их между сотрудниками в произвольном, рандомном порядке.

МВД проводит последовательную цифровизацию, и в цифровой формат переведены уже около 90% государственных услуг ведомства, — говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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