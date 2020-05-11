Справки о коронавирусе больше не нужны для полетов в Казахстане

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал исключение требования по обязательности прохождения ПЦР-анализа на COVID-19 при передвижении на воздушном транспорте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Как ранее нами озвучивалось, что в дальнейшем будут смягчены требования на внутренних возобновляемых авиарейсах с учетом мониторинга среди прибывающих авиапассажиров, в том числе на наличие симптомов, не исключающих признаки COVID-19».

По данным Байгабулова, в период с 1 по 10 мая 2020 года по результатам проведенного мониторинга среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заболевания с коронавирусной инфекцией.

В этой связи, с 11 мая исключено требование по обязательности прохождения ПЦР анализа Covid-19 для пассажиров, сотрудников служб аэропортов и экипажа.

Принято соответствующее постановление Главный государственный санитарный врач на транспорте.

Вместе с тем, санитарно-карантинные требования как социальная дистанция, анкетирование, масочный режим, не допуск провожающих в здание терминала, бесконтактная термометрия и другие остаются в силе.

В случае выявления лиц, с повышенной температурой или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), то они не будут допущены в здание аэропорта и следовательно на борт воздушного судна. Указанные авиапассажиры будут изолированы с последующей карантинизацией.

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