16 февраля на автомобильном пункте пропуска «Аят» пресечена попытка незаконного вывоза лома цветных металлов за пределы Казахстана.
При выезде в Российскую Федерацию был остановлен грузовой автомобиль марки Renault. Согласно представленным документам, транспортное средство следовало без груза. Однако в ходе досмотра, проведённого пограничным нарядом совместно с сотрудниками Департамента государственных доходов по Костанайской области, в автомобиле обнаружили скрытые отходы цветных металлов и латунные радиаторы общим весом 3 770 килограммов.
По предварительной оценке, стоимость груза составляет около 15 миллионов тенге.
Установлено, что металл был спрятан с использованием конструктивных особенностей транспортного средства. В передней части цистерны была приварена дополнительная крышка, за которой размещался товар.
Изъятый груз направлен на экспертизу. После завершения процессуальных процедур материалы будут переданы в суд.
В ДГД напомнили, что в соответствии с приказом Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №449 от 23 октября 2025 года в стране действует запрет на вывоз лома и отходов чёрных и цветных металлов всеми видами транспорта.
Выпуск ТВ-новостей - 18.02.26
Морозы возвращаются: в Костанайской области до –28 градусов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.