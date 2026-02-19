16 февраля на автомобильном пункте пропуска «Аят» пресечена попытка незаконного вывоза лома цветных металлов за пределы Казахстана.

При выезде в Российскую Федерацию был остановлен грузовой автомобиль марки Renault. Согласно представленным документам, транспортное средство следовало без груза. Однако в ходе досмотра, проведённого пограничным нарядом совместно с сотрудниками Департамента государственных доходов по Костанайской области, в автомобиле обнаружили скрытые отходы цветных металлов и латунные радиаторы общим весом 3 770 килограммов.

По предварительной оценке, стоимость груза составляет около 15 миллионов тенге.

Установлено, что металл был спрятан с использованием конструктивных особенностей транспортного средства. В передней части цистерны была приварена дополнительная крышка, за которой размещался товар.

Изъятый груз направлен на экспертизу. После завершения процессуальных процедур материалы будут переданы в суд.

В ДГД напомнили, что в соответствии с приказом Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №449 от 23 октября 2025 года в стране действует запрет на вывоз лома и отходов чёрных и цветных металлов всеми видами транспорта.

