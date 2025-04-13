Рынок недвижимости в Казахстане заметно охладился, сообщает m.krisha.kz

За три месяца было зарегистрировано 87 678 сделок, это почти на 32 % меньше, чем в IV квартале 2024 года, когда на фоне массовых изъятий пенсионных накоплений и высокого спроса в РК оформили 128 610 сделок.

Сравнение по кварталам:

— I кв. 2024 — 88 636 сделок;

— II кв. — 95 271;

— III кв. — 120 474;

— IV кв. — 128 610;

— I кв. 2025-го — 87 678.

В годовом сравнении (к I кварталу 2024 года) спад небольшой — только 1.1 %, но в квартальной динамике — серьёзный откат.

Март-2025: минимум с начала года

В марте зарегистрировали 27 739 сделок купли-продажи жилья — на 4.4 % меньше, чем в феврале. Это самый низкий показатель с начала года.

Спрос снизился в 13 регионах из 20. По данным Бюро нацстатистики, наибольший спад за месяц произошёл:

— в Жамбылской области: —23.3 %;

— ЗКО: —18.4 %;

— Мангистауской: —18.1 %.

Наибольший рост — в ВКО (+16.8 %), Алматинской (+11.4 %) и Атырауской (+11.3 %) областях.

В Алматы сделки упали почти на 9 %. В Астане — в пределах 1 %, а в Шымкенте, наоборот, выросли на 6 %.

Из 27 739 сделок 21 842 пришлись на квартиры, а 5 897 — на частные дома. В продажах квартир лидировали двухкомнатные, с ними заключили 8 211 сделок.



Где спрос растёт

Самый заметный рост сделок в годовом выражении:

— в области Улытау: +66 %;

— СКО: +25.3 %;

— Костанайской: 23.5 %;

— Шымкенте: +19.9 %.

Также позитивную динамику показали Астана (+12.8 % за год), Алматинская область (10 %) и Жетысу (10.4 %).

Что происходит на рынке?

Рынок находится в фазе затишья после бурного финала 2024 года.

Осенью и в декабре казахстанцы массово использовали пенсионные накопления для покупки жилья, что привело к всплеску сделок.

Сейчас этот ресурс иссяк, новых стимулов немного, а покупатели заняли выжидательную позицию.

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