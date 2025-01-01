В 2024 году в Казахстане наблюдается заметный рост спроса на приобретение жилья. Так, по итогам января–ноября текущего года количество сделок купли-продажи жилья достигло 382,9 тыс. — на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2023-го, передает ranking.kz

Из общего количества 85,2 тыс. сделок (плюс 1,1% за год) было проведено по индивидуальным домам, 297,7 тыс. (плюс 19,8%) — по квартирам в многоквартирных домах.

В региональном разрезе наибольший спрос ожидаемо наблюдается в двух мегаполисах страны — Алматы и Астане. Так, в Южной столице количество сделок купли-продажи жилья составило 74,9 тыс., в Астане — 67 тыс.

В топ-5 по наибольшему количеству сделок также вошли Карагандинская (30 тыс.), Алматинская (20,7 тыс.) и Мангистауская (19 тыс.) области.

Тем временем наибольший рост количества сделок купли-продажи жилья был зарегистрирован в Западно-Казахстанской области (плюс 42,3% за год), Алматы (плюс 27,8%), Шымкенте (плюс 24,9%), Алматинской области (плюс 21,5%) и Астане (плюс 20,7%).

Стоит отметить, что граждане приобретают жильё не только для того, чтобы обеспечить себя крышей над головой, но и в виде инвестиций. Иногда эти две цели совмещают. Жилая недвижимость традиционно является одной из самых популярных и надёжных долгосрочных инвестиций, особенно в Казахстане.

Выгоду инвестиций в недвижимость нужно рассматривать в многолетней динамике, с учётом того, что это долгосрочные вложения. Так, к примеру, согласно данным Бюро национальной статистики РК, в ноябре текущего года цены на первичное жильё увеличились на 43,2% по сравнению с декабрём 2020-го. На вторичном рынке жильё подорожало на 50,2%.

Кроме того, на примере трёх мегаполисов страны можно сказать, что цены на жильё в долгосрочной динамике только растут, причём достаточно высокими темпами. Более детально в инфографике ниже мы показали пример роста цен в Алматы, Астане и Шымкенте на основе данных Кrisha.kz.

Стоит, однако, заметить: выбор надёжной строительной компании является главным фактором при инвестициях в жилую недвижимость, с учётом того, что на рынке Казахстана всё ещё остаётся множество недобросовестных застройщиков и что многие объекты строятся без необходимых документов.

В первую очередь стоит отметить крупнейшую в РК строительную компанию с тридцатилетним опытом — BI Group, реализующую инновационные проекты в восьми странах. Компания представлена на фондовых рынках AIX и KASE. Ежегодно проходит аудит «большой четвёрки» KPMG. Это единственная казахстанская строительная компания, входящая в рейтинг ведущих мировых застройщиков ENR Top 250 Global Contractors (173-е место). За тридцатилетнюю историю холдинг построил более 8,5 млн кв. м жилой недвижимости и инфраструктуры.

Другая крупнейшая строительная компания, которая также работает не первое десятилетие — BAZIS-A. Можно отметить также RAMS Qazaqstan и Exclusive Qurylys.

Благодаря надёжным отечественным застройщикам казахстанцы могут инвестировать в амбициозные рынки недвижимости в других странах. Так, совсем недавно BI Group объявила о выходе (и старте продаж) на один из самых быстрорастущих рынков недвижимости мира — город Дубай, ОАЭ. В 2024-м объём продаж жилой недвижимости на рынке Дубая достигнет 115 млрд долл. США. Прогнозируется, что к 2028 году рынок вырастет до 170 млрд долл. США, что открывает значительные возможности для новых участников, готовых к высококонкурентной среде. Таким образом, те казахстанцы, которые планировали инвестировать средства в быстрорастущий Дубай, могут сделать это с минимальными рисками.

Также BI Group вышли на рынок США. Реализация проектов будет вестись в партнёрстве с локальным девелопером Habitat Group. Старт трёх многоквартирных жилых комплексов — Season One, Parkside, Millux Place — запланирован на текущий год.

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