«Спрос за школы будет особый». Токаев предупредил акимов

Президент Казахстана выступил на очередном заседании Высшего совета по реформам, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент отметил, что создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства.

«К сожалению, до сегодняшнего было сказано много, но проблемы с трехсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Поэтому реализация данного национального проекта «Комфортная школа» должна быть на особом контроле как правительства, так и местных исполнительных органов», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Акимы до конца года должны решить все вопросы по земле, инфраструктуре. Никакие отговорки здесь не уместны. Поэтому я поддерживаю предложение правительства по закреплению персональной ответственности акимов за реализацию данной работы».

«По тем школам, строительство которых должно начаться в 2023 году, в течение месяца должны быть решены все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре. По остальным – до конца года», — заявил Глава государства.

По словам Президента, правительство и Счетный комитет должны обеспечить использование каждого тенге по назначению.

«Причем они должны решить в том числе и вопросы снижения бюрократии, затягивания решения конкретных вопросов. Предложение правительства об определении единым заказчиком Samruk-Kazyna Construction считаю возможным поддержать. Это позволит планировать, строить и контролировать весь процесс в одном месте. Вместе с тем хочу сразу предупредить: спрос за школы будет особый», — предупредил Касым-Жомарт Токаев