Спустя 13 лет россиянка узнала, что до сих пор числится гражданкой Казахстана

До 25 лет Валентина Данильченко жила в Костанае и являлась гражданкой Казахстана. После девушка уехала в Москву, где нашла работу, и уже там начала заниматься сменой гражданства. В 2008 году вопрос был решен, и Валентина получила паспорт Российской Федерации, из Казахстана перевела все накопленные к тому времени пенсионные отчисления.

С тех пор, она, бывало, по несколько раз в год приезжала в Костанай к родителям, даже регистрируясь в те годы, когда это было нужно. Но, на днях, во время очередного визита на родину, она выяснила, что до сих пор числится гражданкой Казахстана.

«Потому, что, по словам миграционной полиции, я не сдала паспорт, хотя все документы, и все, что требовалось по процедуре, для отказа от гражданства, в том числе паспорт и заявление на имя Президента РК об отказе от гражданства, я все это делала в Москве, на «Чистых прудах» в посольстве», — говорит Валентина Данильченко.

Валентина не помнит всех деталей процедур тринадцатилетней давности, но помнит, что все необходимые бумаги для смены гражданства сдала. К сожалению, документального подтверждения прохождения всех этапов не сохранилось, и теперь, девушке сообщили, что она может столкнуться с рядом проблем.

«Сказали, в связи с этим, мне возможен административный штраф, на основании чего, честно говоря, я не поняла, и более того, сказали, что возможно, при пересечении границы возникнут сложности, — меня просто могут не выпустить. Дополнительно сказали, что именно с тем ведомством, куда я отдавала документы, мне необходимо разобраться, и доказать, что я этот паспорт, непосредственно сдала», — рассказала Валентина Данильченко.

За разъяснением ситуации мы обратились в управление миграционной полиции областного полицейского департамента. Там девушке посоветовали обратиться непосредственно к ним. После разбирательств сотрудники ведомства пояснили суть коллизии, которая была связана с присвоенным Валентине, когда она ещё была гражданкой Казахстана, уникальным индивидуальным идентификационным номером.

«ИИН резидента, и необходимо перевести его в статус не резидента. Плюс, документ, удостоверяющий личность гражданина РК, паспорт выданный на её имя, в базе значится активным. По данному вопросу, данной гражданке было оказано содействие», — сообщил начальник отдела гражданства и имиграции управления миграционной службы ДП Костанайской области Ринат Сыздыков.

Костанайские полицейские сами приняли у россиянки документы по вопросу утраты гражданства РК, с дальнейшим присвоением ИИН нерезидента. Сейчас они находятся в обработке, и будут рассмотрены в ближайшее время. Как отметил Ринат Сыздыков, это уже не первый случай обращения к ним бывших казахстанцев в текущем году.

«Основные цели открытия ИИН — это открытие счета в банках, получение источника доходов в республике Казахстан, обращения к нотариусу, в ЦОН. По вопросу корректировки, и получения первичного ИИН вы можете обратиться в любой ЦОН по месту жительства, по месту нахождения», — объяснил начальник отдела.

Так же эту процедуру, по данным сотрудников миграционной службы, можно провести и удаленно, через портал электронного правительства при наличии электронной цифровой подписи.

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