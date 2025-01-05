В Костанайской области полицейские вновь продемонстрировали высокую эффективность в поисках пропавших людей и восстановлении утраченных родственных связей.

За истекший год в территориальные подразделения Департамента полиции области поступило 110 заявлений о потере связи с родственниками — родителями, братьями, сёстрами.

В результате оперативных действий полиции удалось установить местонахождение 85 из них.

«Основной причиной пропажи людей становятся потеря связи и отсутствие информации о месте проживания, а также давние конфликты между родственниками, которые приводят к разрыву отношений»,- отметили в пресс-службе ДП области.

Особенно трогателен случай, связанный с 58-летним Александром Ханом, который уехал из Казахстана в 1995 году, не оставив вестей о себе. История этого поиска началась с обращения гражданки Юлии Хан в Управление полиции города Костаная.

«Она не теряла надежды найти своего отца, который после своего отъезда в 1995 году на постоянное место жительства в страну дальнего зарубежья перестал поддерживать связь с семьей. Долгие годы она пыталась найти информацию о нём, но безрезультатно. Тем не менее, полицейские не оставили её надежд и начали комплексную работу по поиску. Благодаря слаженным действиям сотрудников миграционной службы, местонахождение Александра Хана было установлено»,-сообщили в ведомстве.

Оказавшись во Франции, он проживал и работал там долгое время, но по разным причинам не поддерживал связи с родственниками. После долгих лет неизвестности, дочь смогла воссоединиться с отцом.

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