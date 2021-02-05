«Спутник V» уже применяют в Казахстане, но еще не зарегистрировали в нашей стране

Несмотря на то, что в Казахстане перешли к повсеместной вакцинации от «ковида» препаратом «Спутник V» регистрацию в нашей стране он еще не получил. Об этом сообщил главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает alau.kz

Российскую вакцину «Спутник V» называют одной из действенных, в том числе против британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Такой информацией поделился главный санитарный врач Казахстана на столичном брифинге с журналистами. Как было сообщено, «Спутник» обладает сразу несколькими качествами эффективного препарата. Среди них возможность на 100 процентов защитить организм от среднего и тяжелого течения «ковида», а также длительный иммунитет.

«Один из ведущих мировых научных журналов Lancet сообщил, что эффективность вакцины против заражения коронавирусом COVID-19 составила 91,6 процента. Кроме того доказано, что иммунитет после «Спутника» может сохраняться как минимум 2 года»,- сообщил Ерлан Киясов, главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.

Вот только как выяснилось российский препарат, хоть и начали применять по всей территории Казахстана, официальную регистрацию в нашей стране он так до сих пор и не прошел.

«Регистрационное досье на рассмотрении. Мы формируем соответствующий пакет. Первая доза вакцины в составе 22 тысяч доз была в соответствии с законодательством на основании разрешения разового ввоза завезена. В ближайшее время мы зарегистрируем эту вакцину в Казахстане»,- пояснил Ерлан Киясов.

Решиться на применение «Спутника» позволили результаты его испытаний. Еще до начала вакцинации в Казахстане, министерством здравоохранения были запрошены итоги российских медицинских исследований препарата, после чего была проведена их экспертиза. Такое пояснение дала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. Кроме того, представители минздрава озвучили, что у них есть алгоритм действий на случай, если любая из примененных вакцин нанесет вред здоровью пациента.

«В случае неблагоприятных последствий после получения вакцины ответственность будут нести все участники процесса, начиная от производителя, заканчивая лечебными учреждениями. Кроме того при управлениях общественного здравоохранения в регионах созданы экспертные группы в состав которых вошли профильные специалисты»,- сказал Ерлан Киясов.

Эти экспертные группы и будут проводить расследование на местах. Они же примут меры по итогам изучения всех обстоятельств. На данный момент в планах казахстанского министерства здравоохранения привить до половины всего взрослого населения страны. Идти к этой цели будут поэтапно, как и озвучивалось ранее. Уже к апрелю ожидается, что количество доступных для вакцинации казахстанцев доз вакцины увеличится до 750 тысяч.

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