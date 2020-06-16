Сразу 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами в Костанайской области

Из 13 случаев трое заболевших приехали из города Нур-Султан. Мужчина 1968 года рождения вернулся в Костанай, спустя несколько дней он обратился в больницу с температурой, кашлем и болью в горле. Об этом сообщает оперативный штаб.

В город Аркалык из столицы приехала женщина 1967 года рождения и ее 16-летняя дочь. Обе обследованы по самообращению с признаками ОРВИ.

В этот же день в Аркалыке коронавирусная инфекция была подтверждена у женщины 1963 года рождения. Больная была госпитализирована с диагнозом пневмония.

Пять случаев COVID-19 зарегистрировано в областном центре. У пациентов, мужчин 1992 и 1952 года рождения и женщин 1965, 1996, 1988 года рождения наблюдалась повышенная температура, слабость, боль в горле. Все заражённые тестированы по эпидемиологическим показаниям и переведены в инфекционные стационары.

В городе Тобыл и селе Амантогай Амангельдинского района инфекция выявлена у 43-летнего мужчины и двух женщин 57 и 48 лет, которые обратились за медицинской помощью с температурой и слабостью. Также инфекция COVID-19 подтверждена методом ПЦР анализа у пенсионера 1949 года рождения, проживающего в Жангельдинском районе. Пожилой мужчина обследован при самообращении с температурой, заложенностью носа, болью в мышцах.

Пациенты госпитализированы в инфекционные стационары области. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Круг контактных лиц установлен.

Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются.

По состоянию на 15 июня в Костанайской области зарегистрировано 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выписано с выздоровлением 184 человека.

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