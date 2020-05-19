Сразу 19 новых случаев коронавируса выявили в Костанайской области

В городе Житикара Костанайской области зарегистрировано 19 случаев коронавирусной инфекции (по состоянию на 18 мая 2020 года)

По результатам диагностических исследований ПЦР, диагноз СOVID-19 подтвержден у 11 мужчин и 8 женщин, сотрудников РГУ «Учреждение УК – 161/3». Возраст заболевших от 21 года до 54 лет. Данные лица являются близкими по контакту с ранее заболевшими пациентами. Все находились на казарменном положении, в город никто не выходил.

В настоящее время больные госпитализированы в Житикаринскую городскую больницу. Получают лечение соответственно утвержденному протоколу.

По состоянию на 18. 05.2020 года по области выявлено 98 случаев заражения COVID-19, 47 человек выписаны с выздоровлением.

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