Сразу 20 новых случаев коронавируса выявили в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
16779 - зарегистрированно
10539 - выздоровевших
113 - летальных случаев
278 - в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрирован 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией̆ с симптомами (По состоянию на 19 июня 2020 года)
15 случаев приходятся на областной центр. Здесь с симптомами ОРВИ обследованы мужчины в возрасте от 27 до 85 лет и женщины от 21 года до 86 лет.
В Аулиекольском и Костанайском районах, а также поселке городского типа Качар COVID-19 подтвержден у мужчин 1964, 1970, 1976 года рождения. Также госпитализирована женщина 1989 года рождения. Все пациенты были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле.
В этот же день, при пересечении российско-казахстанской границы через автопереход «Кайрак» СOVID-19 подтвержден у водителя-дальнобойщика, проживающего в Алматинской области.
В настоящее время пациенты изолированы в инфекционные стационары и получают соответствующее лечение согласно протоколу.
В очагах заболевания специалистами проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляются контактные лица.
Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
⠀ Всего в Костанайской области зарегистрировано 278 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 188 человек.