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Сразу 31 человек скончался от коронавируса и пневмонии в Казахстане

samolet.media

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В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии умер 31 человек, передает zakon.kz.

Согласно данным Минздрава, от КВИ умерли 27 человек, от пневмонии с признаками коронавируса — четыре человека.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 5 апреля зарегистрировано 116 новых случаев заболевания, четыре случая с летальным исходом. Выздоровели 163 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших — 50 955, случаев с летальным исходом — 713, всего выздоровели – 49 290 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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