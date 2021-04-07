Сразу 31 человек скончался от коронавируса и пневмонии в Казахстане

В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии умер 31 человек, передает zakon.kz.

Согласно данным Минздрава, от КВИ умерли 27 человек, от пневмонии с признаками коронавируса — четыре человека.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 5 апреля зарегистрировано 116 новых случаев заболевания, четыре случая с летальным исходом. Выздоровели 163 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших — 50 955, случаев с летальным исходом — 713, всего выздоровели – 49 290 человек.

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