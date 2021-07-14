Сразу 53 казахстанца умерли от коронавируса за сутки

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Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 14 июля, сообщает zakon.kz.
На 14 июля лечение от КВИ продолжают получать 45 282 человека (43 795+ и 1487 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 698 пациентов, на амбулаторном уровне — 30 584 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии — 880 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести — 198 пациентов,
• на аппарате ИВЛ — 116 пациентов.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 14 июля 2021 года
12.07.2021 г. зафиксировано 167 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов, 76 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших — 58 086, летальных случаев — 1044, выздоровевших — 53 095.
На 14 июля 2021 г. в Казахстане первым компонентом провакцинировано 4 601 830 человек, вторым компонентом — 2 541 853 человека.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области