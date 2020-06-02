Сразу 7 костанайцев в первый день зарегистрировали авто, приобретенные в Армении

С 1 июня в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан №306, начата регистрация транспортных средств, приобретенных в Армении. Речь идет о транспорте, ввезенном до 1 февраля 2020 года. В Костанайской области насчитывается порядка 750 таких автомашин.

Период проведения регистрации — по 1 сентября текущего года. По словам полицейских, существуют три вида платежа. Это сбор за регистрацию — 695 тенге, пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге и пошлина за госномер — 7 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге.

«Жители Костанайской области получат государственные регистрационные номерные знаки нашего региона с серией «10» на желтом фоне», — отметил первый заместитель начальника Департамента полиции области полковник полиции Негмет Исмагулов.

Для регистрации транспортных средств необходимы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2)документы об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25 процента месячного расчетного показателя и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан;

3) СРТС и ГРНЗ на транспортные средства, выданные в уполномоченном органе Республики Армения;

4) документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке, кроме государственного или русского языка, переводятся на государственный или русский языки и должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия.

5) в особые отметки вносятся записи: «ТСРА» и «Не подлежит регистрации на иное лицо»;

6) В случае утраты СРТС и (или) ГРНЗ на транспортное средство, выданных в Республике Казахстан, в письменной форме указываются обстоятельства их утраты.

7) При утере ГРНЗ выдача дубликата производится путем их изготовления, без внесения изменений в Единую информационную систему.

Регистрация осуществляется в Специализированном ЦОНе по улице Карбышева 12/10.

По всем вопросам временной регистрации автомобилей, приобретенных в Армении и ввезенных на территорию региона, граждане могут обратиться в Call-центр по номерам телефонов 8-708-475-38-29, 8-7142-75-38-29. «Горячая линия» работает с 9.00 до 19.00 часов.

По словам Валихана Ахметова, процедура оформления заняла не более 15 минут.

«Машину покупал для себя и поэтому был рад принятому решению со стороны государства. Спасибо, что пошли нам на встречу», — сказал Валихан Ахметов.

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