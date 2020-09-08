Потребовалась эвакуация. Сразу два балкона тушили в Рудном

Сразу два балкона тушили в Рудном 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Первое сообщение о пожаре поступило в 15:02 часов. Позвонили соседи дома по улице Ленина, сообщили, что горит балкон на 2 этаже. Пожарные расчеты к месту вызова прибыли уже через две минуты. В квартире никого не оказалось. Поэтому огнеборцы по трехколенной лестнице взобрались на балкон и затушили горящие вещи на площади квадратного метра. Пожарные предотвратили распространение огня на соседние квартиры. В 15:13 часов пожар был ликвидирован.

В этот же день в 17:56 часов по улице Комсомольская загорелся балкон в квартире на 3 этаже. Звонок о пожаре на пульт дежурного СПЧ-2 города Рудный поступил от соседей. В 18:02 часов пожарные приступили к поквартирному обходу и эвакуировали 17 человек из них, 4 детей, проживающих в подъезде № 3, 5-этажного дома. В условиях непригодных для нормального дыхания работало звено газодымозащитной службы из трех человек. Пожарные выдвинули автолестницу АЛ-30 до 3 этажа и ликвидировали очаг возгорания на балконе, который был захламлен домашними вещами. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

По предварительной версии причиной возгорания на балконах послужило неосторожное обращение с огнем, а именно брошенный окурок.

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