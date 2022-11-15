Сразу два циклона пройдут на территории Костанайской области на этой неделе

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Сейчас вся Костанайская область находится в центре большого Северо-Атлантического циклона, который распространился от Москвы и на большей части Сибири.
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Но обильные осадки и плюсовая температура, вызванные им, уже скоро приведут к изменению погоды. Так как в наш регион заходит холодная часть этого же циклона.
«Уже к четвергу температура воздуха опустится ночью до -10-15 градусов, на севере возможно и — 18 градусов. Дальше у нас очередная напасть, очередной циклон в выходные. Он принесет осадки, но то, что снег окончательно ляжет тоже не можем сказать», — говорит начальник отдела КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.
На следующей неделе, отмечают синоптики, температуры начнут устанавливаться зимние. Вновь резко похолодает, на северной части области до -20. Что касается снега, то специалисты считают, что он должен лечь уже к концу ноября. Кстати, эти две недели ноября специалисты называют аномально теплыми для этого времени года. По количеству выпавших осадков в некоторых районах нормы тоже уже превышены. Последний раз такое было в 2013 году
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